Руководство Одесского припортового завода подозревают в хищении более 90 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении четырем участникам преступной схемы, по которой во время продажи минеральных удобрений был нанесен ущерб Одесскому припортовому заводу на сумму 93,3 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе САП.

В ведомстве отметили, что подозрение вручили организатору схемы, который был доверенным лицом народного депутата Украины VIII созыва. Кроме него, заместителю директора Одесского припортового завода и начальнику одного из отделов этого предприятия, а также владельцу компании-нерезидента - участника коррупционной схемы.

Указанным лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Следствием установлено, что в период с марта по декабрь 2015 года доверенное лицо народного депутата организовало схему, согласно которой Одесский припортовый завод продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам, ниже рыночных.

Согласно оформленным соглашениям, частная компания якобы перепродала продукцию предприятия иностранным компаниям с реального сектора экономики по рыночным ценам, хотя в действительности поставки продукции осуществлял непосредственно Одесский припортовый завод. В результате ОПЗ получил доходы на сумму около 93,3 млн грн.

Должностных лиц ОПЗ задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Местонахождение других подозреваемых пока не установлено. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие участники коррупционной схемы.