Коронавирус как триггер инноваций

Учителя в классе, а 1600 учеников распущены по домам. COVID-19 изменил жизнь преподавателей, детей, и их родителей. Чтобы обеспечить непрерывность образовательного процесса, школа, расположенная в итальянской административной области Лигурия, на время карантина перешла на альтернативные методы обучения с помощью информационных и электронных технологий.

Ольга Тартарини, преподаватель: "Доброе утро, ребята. Сегодня, спасибо приложениям, мы будем говорить о Второй мировой войне. Это наш четвертый урок. Итак, я разделю сейчас экран.... и покажу вам карты, которые имеют отношение к нашей теме. Вчера я отправила вам аудио-урок о преследовании евреев. Вы его прослушали?"

Школьники по разному относятся к виртуальным занятиям, которые будут продолжаться до середины марта:

"Мне нравится такой новаторский способ обучения. Но я скучаю по классу, по общению с друзьями".

"Когда ходишь в школу, как правило, утро у тебя полностью забито уроками. А с этой системой домашние задания можно делать и по утрам".

Перейти на обучение с помощью интернета и мультимедиа рекомендовано всем средним учебным заведениям, которые пришлось закрыть, чтобы сдержать распространение коронавируса. Для этой школы данный метод - не новинка. Подобный опыт полезен, считает директор Антонио Фини. И не только потому, что ученики не пропускают школу.

Антонио Фини, директор школы “Istituto Comprensivo di Sarzana”: "Мы хотим, чтобы школа стала объединяющим центром, чтобы у учителей, родителей и детей возникло чувство общности".

По словам Фини, на фоне сложившейся ситуации, все больше учителей будут прибегать к дистанционному обучению.

Антонио Фини, директор школы “Istituto Comprensivo di Sarzana”: "Все мы здесь думали о том, что надо что-то предпринять. Да мы и представить себе не могли, чтобы дети в течение трех недель сидели по домам и ничего не делали. Поэтому у каждого в голове что то щелкнуло".

Однако не всем семьям легко приспособиться к новой системе. Джованна - предприниматель. У нее двое детей. Один из них страдает аутизмом. С начала вспышки заболевания, вызванного COVID-19, супруг Джованны работает дистанционно. Ребенку-инвалиду необходима поддержка специалистов. А школа закрыта. Семья надеется, что правительство сможет как-то разрешить проблему.

Джованна Аллегретти: "Мне необходима помощь. Моему сыну с особыми образовательными потребностями нужен учитель, на которого бы я могла положиться. В противном случае нам самим придется заботиться о своих детях. И мне понадобится финансовая поддержка, чтобы оставаться дома с семьей".

Увы, пока далеко не каждая школа в Италии в состоянии предложить детям и их родителям альтернативные способы обучения. Остается надеяться, что это вопрос ближайшего будущего.