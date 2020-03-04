"Мисс плохое поведение": другой взгляд на конкурс красоты

Более 100 миллионов телезрителей – рекордная на тот момент аудитория – следили в 1970 году за ходом конкурса красоты «Мисс мира». События новой британской картины «Мисс плохое поведение» разворачиваются вокруг этого крайне популярного мероприятия, отношение к которому не у всех героев ленты положительное. Одну из главных ролей в фильме сыграла известная актриса Кира Найтли.

– Это выглядит так, словно речь идёт о мясе. Да, именно так. В той сцене, где они поворачиваются спиной, и там только их зады – что ещё тут скажешь. Я имею в виду, что это напоминает скотный рынок. А стандарты красоты должны быть не такими узкими, как сегодня, притом что они сейчас стали несколько шире, чем в 1970 году. Но согласитесь, что многое ещё должно быть сделано. Это ведь очевидно.

Конкурс проводился уже в 20-й раз, и победа в нём досталась тогда представительнице Гренады.

– Впервые в конкурсе Мисс Мира победила темнокожая женщина. И было очень важно, что девочки по всему миру, которые были на неё похожи, вдруг увидели, как она разбила этот западный, очень узкий взгляд на красоту. Ведь разнообразие было действительно важно. И именно с этим мы по-прежнему сталкиваемся сегодня, с пересечением феминизма с расизмом. У нас до сих пор нет ответа.

В фильме группа феминисток, возмущённых неуважительным отношением к женщинам, пытается сорвать конкурс. В России картина выходит на экраны в апреле.

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