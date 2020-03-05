В Киевском институте интеллектуальной собственности открылось новое современное студенческое кафе

Это собственное пространство студентов с удобными комфортными современными условиями и вкусным и качественным питанием.
В Национальном университете «Одесская юридическая академия» всегда уделяется особое внимание развитию инфраструктуры вуза, созданию комфортных условий не только для учебы, но и отдыха. Недавно новое студенческое кафе с молодежным названием THE STUDENT FOOD HUB открылось в Киевском институте интеллектуальной собственности и права НУ «ОЮА». На торжественное открытие приехал и президент университета Сергей Кивалов.
Сеть студенческих кафе функционирует во всех структурных подразделениях университета. Здоровое и полезное меню и демократичные цены делают их популярными среди студентов и преподавателей. Отметим, что в Студенческом совете Киевского института интеллектуальной собственности и права активно работает культурно-образовательный и спортивно-оздоровительный комитеты, поэтому здоровое питание является одной из главных составляющих творческого потенциала студентов.
При создании кафе руководство вуза ориентировалось на мнение студентов. Для этого среди них было проведено анонимное анкетирование. Добавим, что рядом с учебным корпусом Киевского института интеллектуальной собственности расположено современное студенческое общежитие вместе с тренировочной залом для молодежи и комплексом отдыха - Карпатским парком. А вблизи строится новый спортивный комплекс.