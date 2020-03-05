В Киевском институте интеллектуальной собственности открылось новое современное студенческое кафе

Это собственное пространство студентов с удобными комфортными современными условиями и вкусным и качественным питанием.

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» всегда уделяется особое внимание развитию инфраструктуры вуза, созданию комфортных условий не только для учебы, но и отдыха. Недавно новое студенческое кафе с молодежным названием THE STUDENT FOOD HUB открылось в Киевском институте интеллектуальной собственности и права НУ «ОЮА». На торжественное открытие приехал и президент университета Сергей Кивалов.

Здесь все сделано с любовью. Помимо того, что это студенческое кафе, здесь есть и зона отдыха. Находясь 5-6 часов в аудитории, студент устает, поэтому здесь он может и поесть, и выпись сок, и посидеть пообщаться с друзьями. Мы хотели, чтобы здесь было очень комфортно, поэтому и мебель подобрали красивую, удобную. Надеюсь, что это будет их любимое место,

- отметил Сергей Кивалов.

Сеть студенческих кафе функционирует во всех структурных подразделениях университета. Здоровое и полезное меню и демократичные цены делают их популярными среди студентов и преподавателей. Отметим, что в Студенческом совете Киевского института интеллектуальной собственности и права активно работает культурно-образовательный и спортивно-оздоровительный комитеты, поэтому здоровое питание является одной из главных составляющих творческого потенциала студентов.

Президент нашего университета Сергей Кивалов ставит амбициозные планы по отношению к созданию в вузе комфортных условий для наших студентов. Конечно, у нас была очень неплохая столовая, и не было особых жалоб, но все-таки было недостаточно, чтобы студенты могли проводить тут время, встречаться, общаться, знакомиться. Поэтому было принято решение, создать такие условия чтобы это выглядело не как столовая, а как какое-то место встреч, место общения,

- рассказывает директор Киевского института интеллектуальной собственности НУ «ОЮА» Василий Фелик.

При создании кафе руководство вуза ориентировалось на мнение студентов. Для этого среди них было проведено анонимное анкетирование. Добавим, что рядом с учебным корпусом Киевского института интеллектуальной собственности расположено современное студенческое общежитие вместе с тренировочной залом для молодежи и комплексом отдыха - Карпатским парком. А вблизи строится новый спортивный комплекс.