Сотни выпускников Киевского института интеллектуальной собственности получили дипломы магистров

В Киевском институте интеллектуальной собственности и права «Одесской юридической академии» состоялось вручение дипломов магистров по специальности «Право», «Менеджмент», «Правоохранительная деятельность». После двух лет обучения сотни студентов стали высококвалифицированными специалистами, востребованными не только в Украине, но и за пределами страны.

Наша особенность в том, что в наших специалистах сегодня есть большая необходимость, потому что 90% студентов, наших магистров, которые находятся тут, уже трудоустроены. Это как раз то, о чем всегда говорит президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов: главное не только научить, но и трудоустроить. А трудоустроиться сегодня может только специалист. Чем еще мы особенны, что наш состав сегодня один из лучших, потому что наши выпускники на этом рынке сегодня очень ценятся,

- отметил директор Киевского института интеллектуальной собственности НУ «ОЮА» Василий Фелик.

На торжественное мероприятие выпускники пришли в традиционном церемониальном облачении – мантии и академической шапочке. Для них это особенное событие, ведь диплом Одесской юридической академии открывает широкие возможности, тем более что многие уже знают, где будут работать и чем будут заниматься дальше.

У меня уже неплохие перспективы, потому что я уже получаю второе высшее образование. Я получил тут первое образование- правоведение, а сейчас специализируюсь на более узком профиле – интеллектуальной собственности. Потому что эта ниша сейчас не очень закрыта, и она очень перспективная, у нас очень большие горизонты. И то, что я работаю уже более двух лет, это большой плюс для моего резюме, для моего будущего, которое, я надеюсь, будет перспективным и счастливым, - отметил выпускник Андрей Медянка.

Киевский институт «Одесской юридической академии» - единственное в Украине высшее учебное заведение европейского уровня, которое осуществляет подготовку уникальных специалистов в сфере интеллектуальной собственности и права. В организации учебного процесса применяются самые современные технологии и инновационный опыт ведущих зарубежных вузов. Также созданию комфортных условий жизни студенчества способствует постоянная модернизация инфраструктуры вуза.

Я очень рада, что училась в этом университете, я его очень люблю. Уже работаю по специальности «банковское дело,

- отметила выпускница Анна Пантелишина.

Хорошие специалисты в сфере юриспруденции сегодня особенно востребованы в государстве, которое переживает период реформирования. На сегодня университет заключил договоры о подготовке сотрудников с органами государственной власти, Генеральной прокуратурой Украины, Национальной полицией Украины, Государственным бюро расследований, Национальным антикоррупционным бюро, Министерством инфраструктуры, Министерством юстиции Украины. В этих структурах студенты проходят профессиональную стажировку, а по окончанию учебы успешно трудоустраиваются.