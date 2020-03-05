Сотни выпускников Киевского института интеллектуальной собственности получили дипломы магистров

В Киевском институте интеллектуальной собственности и права «Одесской юридической академии» состоялось вручение дипломов магистров по специальности «Право», «Менеджмент», «Правоохранительная деятельность». После двух лет обучения сотни студентов стали высококвалифицированными специалистами, востребованными не только в Украине, но и за пределами страны.
На торжественное мероприятие выпускники пришли в традиционном церемониальном облачении – мантии и академической шапочке. Для них это особенное событие, ведь диплом Одесской юридической академии открывает широкие возможности, тем более что многие уже знают, где будут работать и чем будут заниматься дальше.
Киевский институт «Одесской юридической академии» - единственное в Украине высшее учебное заведение европейского уровня, которое осуществляет подготовку уникальных специалистов в сфере интеллектуальной собственности и права. В организации учебного процесса применяются самые современные технологии и инновационный опыт ведущих зарубежных вузов. Также созданию комфортных условий жизни студенчества способствует постоянная модернизация инфраструктуры вуза.
Хорошие специалисты в сфере юриспруденции сегодня особенно востребованы в государстве, которое переживает период реформирования. На сегодня университет заключил договоры о подготовке сотрудников с органами государственной власти, Генеральной прокуратурой Украины, Национальной полицией Украины, Государственным бюро расследований, Национальным антикоррупционным бюро, Министерством инфраструктуры, Министерством юстиции Украины. В этих структурах студенты проходят профессиональную стажировку, а по окончанию учебы успешно трудоустраиваются.