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  • Дата: Сегодня, 11:42
Сегодня, 11:42

Сотни выпускников Киевского института интеллектуальной собственности получили дипломы магистров

Категория: Новости / Наука и образование

Сотни выпускников Киевского института интеллектуальной собственности получили дипломы магистров

В Киевском институте интеллектуальной собственности и права «Одесской юридической академии» состоялось вручение дипломов магистров по специальности «Право», «Менеджмент», «Правоохранительная деятельность». После двух лет обучения сотни студентов стали высококвалифицированными специалистами, востребованными не только в Украине, но и за пределами страны.

Сотни выпускников Киевского института интеллектуальной собственности получили дипломы магистров

Наша особенность в том, что в наших специалистах сегодня есть большая необходимость, потому что 90% студентов, наших магистров, которые находятся тут, уже трудоустроены. Это как раз то, о чем всегда говорит президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов: главное не только научить, но и трудоустроить. А трудоустроиться сегодня может только специалист. Чем еще мы особенны, что наш состав сегодня один из лучших, потому что наши выпускники на этом рынке сегодня очень ценятся,
- отметил директор Киевского института интеллектуальной собственности НУ «ОЮА» Василий Фелик.

Сотни выпускников Киевского института интеллектуальной собственности получили дипломы магистров

На торжественное мероприятие выпускники пришли в традиционном церемониальном облачении – мантии и академической шапочке. Для них это особенное событие, ведь диплом Одесской юридической академии открывает широкие возможности, тем более что многие уже знают, где будут работать и чем будут заниматься дальше.

У меня уже неплохие перспективы, потому что я уже получаю второе высшее образование. Я получил тут первое образование- правоведение, а сейчас специализируюсь на более узком профиле – интеллектуальной собственности. Потому что эта ниша сейчас не очень закрыта, и она очень перспективная, у нас очень большие горизонты. И то, что я работаю уже более двух лет, это большой плюс для моего резюме, для моего будущего, которое, я надеюсь, будет перспективным и счастливым,
 - отметил выпускник Андрей Медянка.

Сотни выпускников Киевского института интеллектуальной собственности получили дипломы магистров

Киевский институт «Одесской юридической академии» - единственное в Украине высшее учебное заведение европейского уровня, которое осуществляет подготовку уникальных специалистов в сфере интеллектуальной собственности и права. В организации учебного процесса применяются самые современные технологии и инновационный опыт ведущих зарубежных вузов. Также созданию комфортных условий жизни студенчества способствует постоянная модернизация инфраструктуры вуза.

Я очень рада, что училась в этом университете, я его очень люблю. Уже работаю по специальности «банковское дело,
- отметила выпускница Анна Пантелишина.

Сотни выпускников Киевского института интеллектуальной собственности получили дипломы магистров

Хорошие специалисты в сфере юриспруденции сегодня особенно востребованы в государстве, которое переживает период реформирования. На сегодня университет заключил договоры о подготовке сотрудников с органами государственной власти, Генеральной прокуратурой Украины, Национальной полицией Украины, Государственным бюро расследований, Национальным антикоррупционным бюро, Министерством инфраструктуры, Министерством юстиции Украины. В этих структурах студенты проходят профессиональную стажировку, а по окончанию учебы успешно трудоустраиваются.

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Сотни выпускников Киевского института интеллектуальной собственности получили дипломы магистров
Сотни выпускников Киевского института интеллектуальной собственности получили дипломы магистров
Сотни выпускников Киевского института интеллектуальной собственности получили дипломы магистров
Сотни выпускников Киевского института интеллектуальной собственности получили дипломы магистров
Сотни выпускников Киевского института интеллектуальной собственности получили дипломы магистров
Сотни выпускников Киевского института интеллектуальной собственности получили дипломы магистров
Сотни выпускников Киевского института интеллектуальной собственности получили дипломы магистров
Сотни выпускников Киевского института интеллектуальной собственности получили дипломы магистров
Сотни выпускников Киевского института интеллектуальной собственности получили дипломы магистров
Сотни выпускников Киевского института интеллектуальной собственности получили дипломы магистров
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