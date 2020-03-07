Прогноз курса на следующую неделю

На уходящей неделе множество событий как в Украине, так и в мире привело к резким колебаниям курсов валют.

Торги на межбанковском валютном рынке открылись в понедельник 2 марта на отметке 24,62/24,69 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). С самого начала торгов стало очевидно, что тренд на этой неделе будут задавать иностранные компании-нерезиденты, которые активно скупали валюту, конвертируя гривну от проданных ОВГЗ. Их представитель Citibank начал закупки валюты уже в понедельник. Национальный банк провел серию интервенций в понедельник 2 марта и вторник 3 марта: в первый день он продал 101 млн. долларов, во второй – еще 91,2 млн.долларов и, как казалось тогда, остановил рост доллара. В среду и четверг котировки начали снижаться, и Нацбанку пришлось выкупить в общей сложности 150 млн. долларов, чтобы несколько сгладить падение. Но в пятницу 6 марта Citibank в очередной раз вышел с крупными покупками валюты с самого утра, взбудоражив весь рынок. Экспортеры, видя рост курса, начали придерживать продажи, а импортеры, наоборот, - торопиться взять практически по любой цене. Национальный банк вновь провел серию интервенций на продажу. На этот раз ему понадобилось продать 115 млн. долларов, чтобы не пустить курс выше отметки 25 гривен. Всего за неделю НБУ продал 307,2 млн. долларов при купленных 150-и, но задачу выполнил: выше 25 гривен доллар не пошел. Закрыли неделю на уровне 24,975/25,035 гривен – на 33,5 копеек по обеим позициям выше, чем неделей ранее.

Наличный доллар четко повторял все движения безналичного, при этом оставаясь несколько дешевле. Утром понедельника 2 марта доллар в Киеве продавали по 24,55-24,58 гривен, утром среды – по 24,93-24,95 гривен. В четверг цена наличного доллара снизилась до 24,60-24,63 гривен, а уже в пятницу, вслед за ростом на межбанке, поднялась до 24,80-24,85 гривен. В структуре спроса на наличный доллар никаких изменений не произошло: население создает предложение валюты, а спрос по-прежнему формируют коммерческие банки, которым выгодно скупать его с целью перепродажи на межбанке.

Евро на международном валютном рынке FOREX продолжил стремительно расти к доллару после того, как в среду 4 марта ФРС США внезапно снизила основную процентную ставку на 0,5%. Целью такого кардинального решения явилось стимулирование внутреннего рынка, страдающего от последствий эпидемии коронавируса. Все валюты, и евро в том числе, отреагировали на эту новость ростом против доллара. Так, евро в пятницу ненадолго вырос до отметки 1,1354 доллара за евро. Последний раз евро стоил так в июне прошлого года. Закрыли неделю на отметке 1,1290 – на 260 пунктов выше, чем неделей ранее. В Украине рост евро к доллару в мире снова наложился на рост доллара к гривне. В понедельник 2 марта евро продавали в столице по 27,00-27,05 гривен, а к вечеру пятницы 6 марта его цена поднялась до 27,90-27,95 гривен. Таким образом, евро за неделю вырос на целую гривну, подтвердив свою репутацию «валюты для спекуляций».

Российский рубль на уходящей неделе оказался под двойным ударом. С одной стороны, выход иностранных инвесторов из российских ценных бумаг привел к росту спроса на доллар на Московской межбанковской валютной бирже, и, как следствие, к падению курса рубля. С другой стороны, на рубль продолжило давить резкое падение цен на нефть. В пятницу 6 марта в Вене состоялась очередная встреча стран «ОПЕК+» (ОПЕК+Россия), на которой обсуждался вопрос дополнительного сокращения добычи нефти еще на 1,5 миллиарда баррелей в день с целью хоть как-то сдержать падение цен. Однако к общему мнению страны так и не пришли (прежде всего, из-за несогласия России). Нефть марки Brent отреагировала падением до 45,17 долларов за баррель, минимального уровня с июня 2017 года. Российский рубль упал до 68,60 рублей за доллар. Закрыли неделю на отметке 68,57 рублей за доллар. В Украине российский рубль в течение недели торговался в узком диапазоне 3,70-3,75 гривен за 10 российских рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на этой неделе?

Отставка кабинета министров Алексея Гончарука, назначение нового премьер-министра и формирование нового состава кабинета министров – все эти события будут оказывать влияние на настроения валютного рынка на следующей неделе. Накануне Министерство финансов приняло решение отменить очередной аукцион по размещению ОВГЗ, намеченный на 10 марта. Очень большое значение будет играть скорость, с которой иностранные инвесторы будут продавать украинские гособлигации, т.е. это может создать дополнительное давление на валютный рынок. Кроме того, немаловажным будет являться поведение Национального банка: продолжит ли он сдерживать рост доллара или ослабит свое влияние. Предполагаемый диапазон колебаний наличного доллара в столице на предстоящую неделю расширим до 24,70-25,30 гривен.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и колебания доллара к гривне. Аналитики допускают некоторую коррекцию роста, но в целом тренд по евро остается восходящий. Возможный диапазон колебаний евро в мире сдвигаем вверх - до 1,1180-1,1475 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 27,70 до 28,50 гривен за один евро.

Что касается курса российского рубля, все будет зависеть от действий Центробанка России: сможет ли, а главное – захочет ли он остановить начавшееся падение рубля. В противном случае нельзя исключить снижение рубля до 70 рублей за доллар. Поэтому рабочий диапазон колебаний сдвигаем вверх до 67,00-70,00 рублей за доллар. В Украине наличный рубль будут продавать по цене 3,65-3,80 гривен за 10 российских рублей.

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