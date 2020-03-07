Богатым тоже страшно. Как миллионеры спасаются от коронавируса

Личные врачи, уединенные дома, маленькие яхты, частные самолеты, отдельные приемные в больницах и месячные запасы продовольствия, лекарств и медицинского оборудования. Как готовятся к эпидемии коронавируса самые богатые американцы, рассказывает The New York Times.

"Новый коронавирус не останавливают ни национальные, ни социальные границы. Это, впрочем, не означает, что социальные границы отсутствуют", – пишет The New York Times.

Издание изучило, как наиболее богатые и влиятельные американцы добывают себе маски, когда те уже закончились.

"К нам приходят многие известные люди", – рассказывает сотрудник старейшей американской сети аптек C.O. Bigelow Apothecaries. – "Обычно они ведут себя скромно, но теперь некоторые пытаются использовать свой статус, чтобы получить маски вне очереди. Сейчас в нашем списке ожидания 300 людей".

Как сообщает Jezebel, сравнивающий поведение миллионеров сейчас и богатых европейцев во времена чумы, терапевты в Лос Анджелесе просто завалены звонками и сообщениями актеров, агентов, режиссеров и продюссеров, пытающихся купить маски повышенной защиты N95.

"Забавно, как они говорят: мне нужна маска N95. Она стоит дороже, но мы можем себе это позволить", — цитирует доктора The Hollywood Reporter, отмечая, что цена не всегда показатель эффективности, а маска при неправильном использовании может и не защитить от инфекции.

Этой маски стоимостью $65, в которой щеголяет Гвинет Пэлтроу, в продаже уже нет.

Кроме покупки масок втридорога и в обход очередей, наиболее богатые американцы все чаще пользуются частными самолетами, избегая столпотворения в аэропортах и кашляющих соседей за спиной. Как рассказали Bloomberg "богатые люди", пожелавшие остаться анонимными, пока они находятся в своих домах в Хэмптонс (что-то вроде украинской Конча-Заспы, только возле Нью-Йорка), но уже приготовились в случае чего сесть на частные самолеты и улететь в дома в менее густонаселенные районы Америки. Аналогичную тенденцию заметил и The Guardian, сообщающий, что руководители и владельцы крупных компаний заказывают "эвакуацию" из районов, где распространяется коронавирус.

"В каждом самолете есть набор защитного снаряжения для пассажиров и членов экипажа, а здоровье пилотов и другого персонала проверяется ежедневно, в том числе и перед каждым вылетом", — пишет The Guardian.

Одна из авиакомпаний рассказала The New York Times, что после рассылки клиентам имейла, начинавшегося со слов "Избегайте коронавируса, летая на частных самолетах", заказы, стоимость которых может достигать $20 тыс. за полет, резко возросли. Хотя и было несколько клиентов, которые осудили рассылку, обвинив компанию в "дурновкусии".

Но куда же можно улететь тем, кто не собирается сидеть все лето в уединенном домике в лесу у канадской границы? Как узнал The New York Times, многие богачи не готовы отказываться от летнего отдыха и просто меняют планы, отказываясь от поездок в Италию и арендуя на длительный срок небольшие яхты в Средиземном море.

"Это совершенно рационально", – рассказывает Дженнифер Сая, президент B&B Yacht Charter. – "Ваша семья остается небольшом изолированном пространстве. Вы выходите из машины, идете в VIP-терминал, садитесь на частный самолет, прибываете в небольшой аэропорт, откуда попадаете прямиком на яхту. Все это время вы не контактируете с людьми".

Чего еще люди пытаются избежать, даже в хорошие времена? Чихающих и кашляющих людей в переполненных приемных больниц. Как узнала The New York Times, в Америке вырос спрос и на услуги круглосуточного доступа к врачам с отдельным VIP входом в больницу. При этом, как рассказали врачи, многие их клиенты начали накапливать запасы антивирусных препаратов, которые упоминались среди потенциально эффективных в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Некоторые пошли еще дальше. По словам директора нью-йоркской клиники Sollis Бена Стейна, одна из его клиенток создала у себя дома изолированную комнату с отдельной системой вентиляции, запасами лекарств и медицинского оборудования, нужного для лечения коронавируса. Не забыла она и о запасах еды.

Готовятся к полномасштабной эпидемии и в Кремниевой долине, где ряд венчурных капиталистов уже хвастаются своими запасами провизии и лекарств, накопленными в удаленных убежищах.

По словам Джона Стокса, сурвивалиста из Кремниевой долины, он накопил четырехмесячный запас еды и готов даже измерять уровень кислорода в крови, в случае, если заражения не удастся избежать.

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