Сообразили на троих. Кто из олигархов будет влиять на новое правительство Шмыгаля

Почему премьер-министр добровольно ушёл в отставку и чьи интересы теперь будут представлять новые члены правительства

Президент Владимир Зеленский инициировал полную перезагрузку Кабмина. Новым главой правительства стал Денис Шмыгаль, бывший менеджер Рината Ахметова и губернатор Ивано-Франковской области, в последнее время занимавший пост вице-премьер-министра по вопросам развития общин и территорий. Вместе с ним в правительство придут и новые министры.

«Профан в экономике»

Первым серьёзным поводом, который мог стоить Гончаруку должности, стал скандал с прослушкой, когда неизвестные слили в Сеть аудиозапись его разговора с представителями Нацбанка и финансового блока правительства. В ней премьер нелицеприятно отзывался о главе государства, а себя назвал профаном в экономике. После этого глава правительства написал заявление об отставке, однако почему-то отправил его не в Верховную Раду, которая решает судьбу премьера, а президенту. Уже на следующий день Офис главы государства опубликовал видео встречи Зеленского и Гончарука, во время которой президент заявил, что премьер всё ещё не исчерпал кредит доверия. Главе Кабмина он дал задание разобраться с высокими зарплатами членов правительства и заоблачными премиями руководства Нафтогаза.

Впрочем, уже тогда было ясно, что в ближайшее время им придётся расстаться, а представленная обществу встреча — не более чем хорошо срежиссированная акция, позволившая президенту без лишней суеты подыскать замену премьеру, а Гончаруку подготовиться к увольнению.

К тому же Гончарук якобы стал костью в горле Игоря Коломойского. Как судачат, случилось это после того, как в конце февраля Кабмин сменил руководство Центрэнерго, которое ранее заключало прямые договора на поставки электроэнергии с предприятиями группы «Приват». Сам Коломойский неоднократно заявлял, что отношения к топ-менеджменту Центр­энерго не имеет, хотя и признавался, что консультировал тогдашнего директора компании Владимира Потапенко.

«Не могу сказать, что между Гончаруком и Зеленским были очень тёплые отношения. Президенту в своё время навязали эту кандидатуру, с которой он был вынужден согласиться. Поскольку особого выбора у Зеленского не было, да и Гончарук убеждал, что будет послушным и управляемым, президент принял решение в его пользу. Но это было до тех пор, пока во главе Офиса президента не стал давний партнёр Зеленского Андрей Ермак», — рассказывает источник в Офисе президента. По его словам, Ермак давно хотел уволить Гончарука и перезагрузить Кабмин. «Он убеждал президента, что Гончарук стал токсичным, что именно такой шаг [увольнение] позволит Зеленскому не просто сохранить свой рейтинг, но и «спихнуть» на министров все недочёты. Ведь «лажают» члены правительства, а народ винит во всём президента. Перезагрузка Кабмина позволит показать людям, что у страны есть рулевой с сильной рукой. Кстати, во время неформальной встречи с Гончаруком Ермак убеждал его уйти по-тихому», — утверждает наш источник.

Возвращение Рината

Кроме Ермака и Коломойского в отставке Гончарука мог быть гипотетически заинтересован и Ринат Ахметов.

У последнего, по информации Фокуса, была даже встреча с главой Офиса президента, в ходе которой стороны договорились о лоббировании якобы и на пост премьера Дениса Шмыгаля. Последний в своё время руководил Бурштынской ТЭС, ДТЭК. После того как месяц назад Шмыгаля забрали в Кабмин на должность вице-премьер-министра, стало понятно, что собственник ДТЭК подобрал ключик к главе государства.

«За два месяца нового года невыполнение госбюджета — почти 16 млрд грн. 13 млрд грн из них — провал поступлений от таможни, которая должна собирать не лайки в «Фейсбуке», а средства в государственную казну»

Ахметов, которому всегда удавалось обходить острые углы политических пертурбаций, снова хочет вернуться в большую игру. Несмотря на то что многие годы он провёл в ближайшем окружении Виктора Януковича, после Революции достоинства олигарх вовремя избавился от токсичного имиджа предателя родины, заняв проукраинскую позицию. При Петре Порошенко донецкий бизнесмен и вовсе исчез из информационного пространства, но благодаря предыдущему главе государства успешно вёл бизнес в энергетическом секторе. После прихода к власти Зеленского позиции Рината Ахметова пошатнулись, однако теперь он снова в большой политике, хотя и в качестве серого кардинала.

«Можно предположить, что вслед за назначением Шмыгаля на должность премьер-министра будет лоббировать идею об Ахметове как главном миротворце на востоке. В контексте реинтеграции Донбасса это немаловажный момент. По слухам из ОП, окружение Зеленского доказывает ему, что обычные люди на неподконтрольной территории давно воспринимают Ахметова как спасителя. Всю войну он отправляет гуманитарные грузы на «ту сторону» и, видимо, может способствовать восстановлению диалога с людьми на неподконтрольной территории.

Частично сохранил своё влияние на новый Кабмин и бизнесмен Виктор Пинчук. Так, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, занимаясь юридической практикой, вёл дела корпорации «Интерпайп». Косвенно с Пинчуком связан и «оставшийся в живых» министр инфраструктуры Владислав Криклий. Желько Марчека, главу Укрзализныци— ведомства, подчиняющегося Мининфраструктуры, — называют человеком, входящим в орбиту интересов Пинчука.

Битва за Кабмин

Отметим, что вплоть до начала внеочередного заседания Верховной Рады в монокоалиции никто не знал окончательного состава нового Кабмина. На 100% было известно лишь о назначении премьером Дениса Шмыгаля. Остальные фамилии будущих министров тасовались, как карты в руках опытного шулера. Ситуация с новыми лицами в правительстве не прояснилась даже после вечернего заседания фракции «Слуги народа».

На следующий день, 4 марта, выступая с парламентской трибуны, Владимир Зеленский в пух и прах раскритиковал Кабмин Гончарука: «Правительству Украины необходимы новые мозги и сердца. Кабмин Гончарука не плох, но провалил всё, что мог».

В итоге Верховная Рада приняла отставку Гончарука и правительства, а также пакетом проголосовала за новый состав Кабмина.

Технократы сменили реформаторов

Судя по заявлениям Зеленского перед отставкой Гончарука, его план по привлечению иностранных инвесторов провалился. Напомним, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент призвал иностранцев вкладываться в Украину. И даже пообещал каждому инвестору «няню». Но «большие кошельки» на украинском горизонте так и не появились.

В результате Зеленский решил повернуться лицом к крупному бизнесу в Украине. «При всём уважении к иностранным партнёрам граждане нашей страны в набсоветах наших предприятий ощущают себя национальным меньшинством», — заявил президент.

Новый состав Кабмина, по мнению экспертов, яркое подтверждение тому, что власть взяла вектор на дружбу с отечественным бизнесом.

«Новые люди, пришедшие в правительство, — это старые кадры, которые работали при разных Кабминах и президентах, — говорит Руслан Бортник, политолог. — По сути, реформаторов сменили технократы — люди, которые не имеют властных амбиций, чёткой политической позиции, но знают свою сферу деятельности».

Он уверен, что новый Кабмин будет ориентироваться не на внешние силы, как предыдущий, а на украинских олигархов и группы влияния внутри страны. Но остаётся вопрос, почему Алексей Гончарук сдался без боя.

«Золотой парашют»

За два дня до отставки Гончарук провёл пресс-конференцию, на которой заявил, что увольняться не собирается, а уже на следующий день секретариат парламента опубликовал фото заявления премьера об отставке.

За отставку Алексея Гончарука проголосовало 353 депутата (фото: УНИАН)

«Гончарука додавили», — кратко прокомментировал Фокусу один из «слуг народа» по окончании заседания фракции. Руслан Бортник уточняет: «Метания Гончарука связаны с тем, что он понимал: на него повесят всех собак и он будет виновен во всех провалах власти. Кроме того, он рассчитывал на поддержку внешних партнёров, поэтому тянул время до последнего. Ему было обидно, что его «слили».

Политолог также не исключает, что своими действиями экс-премьер пытался выторговать себе некий «золотой парашют». Проще говоря, комфортные условия своего ухода, с чем согласен и политолог Владимир Фесенко. По его мнению, Гончарук не пошёл на открытый конфликт с президентом только потому, что это помешало бы его дальнейшей политической карьере. «Гончарук мягко разошёлся с Зеленским. Таким образом экс-премьер решил не портить себе политическую карьеру, ведь у Зеленского по-прежнему наблюдается нехватка кадров. В будущем он вполне может найти применение Гончаруку. Как и экс-главе ОП Андрею Богдану, который тоже сошёл с дистанции без скандалов», — говорит Фесенко.

источник