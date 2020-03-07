 
Информация к новости
  • Просмотров: 60
  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Кулеба: Украина не будет возобновлять поставки воды в аннексированный Крым

Категория: Новости / Политика

Кулеба: Украина не будет возобновлять поставки воды в аннексированный Крым

 

 

Украина не планирует возобновлять поставки воды в аннексированный Крым. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает "Укринформ".

"Украина не рассматривает возможность возобновления поставок днепровской воды в оккупированный Крым. Я хочу, чтобы все спекуляции, подозрения и домыслы на эту тему прекратились", - сказал Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что Украина пока ведет переговоры с Россией относительно освобождения пленных, дополнительных точек разведения и проведения "нормандского саммита". Таким образом, стороны планируют сделать шаг к деоккупации и восстановлению территориальной целостности Украины.

Проведение "нормандского саммита" планируют в апреле.

Ранее новый премьер Денис Шмигаль заявлял, что Украина должна подавать воду в оккупированный Крым. Глава правительства заявил, что это вопрос гуманитарной поддержки людей, живущих на полуострове.

 

Источник: 112.ua


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать