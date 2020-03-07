Кулеба: Украина не будет возобновлять поставки воды в аннексированный Крым

Украина не планирует возобновлять поставки воды в аннексированный Крым. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает "Укринформ".

"Украина не рассматривает возможность возобновления поставок днепровской воды в оккупированный Крым. Я хочу, чтобы все спекуляции, подозрения и домыслы на эту тему прекратились", - сказал Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что Украина пока ведет переговоры с Россией относительно освобождения пленных, дополнительных точек разведения и проведения "нормандского саммита". Таким образом, стороны планируют сделать шаг к деоккупации и восстановлению территориальной целостности Украины.

Проведение "нормандского саммита" планируют в апреле.

Ранее новый премьер Денис Шмигаль заявлял, что Украина должна подавать воду в оккупированный Крым. Глава правительства заявил, что это вопрос гуманитарной поддержки людей, живущих на полуострове.