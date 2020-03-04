Мемуары Вуди Аллена на фоне скандала ВИДЕО

Название книги "Apropos of Nothin" можно перевести с английского как "Некстати". В ней Вуди Аллен рассказывает о своей личной и профессиональной жизни и семейных взаимоотношениях.

Журналист Ронан Фэрроу, 32-летний сын режиссера, подверг критике планы печатного дома Hachette Book Group, в котором в конце прошлого вышла его книга о сексуальном насилии со стороны таких влиятельных людей как режиссер Харви Вайнштейн.

Два года назад приемная дочь Вуди Аллена Дилан Фэрроу обвинила его в надругательстве над ней и рассказ сестры подтолкнул Ронана к проведению расследований.

Вуди Аллен настаивает на своей невиновности и заявляет, что на Дилан оказывала психологическое давление его бывшая супруга Мия Фэрроу.

Дилан Фэрроу сообщила, что за проверкой фактов никто к ней никто не обращался. По её словам, издательский дом Hachette "грубейшем нарушении" основных обязанностей издателей".

Мемуары Вуди Аллена будут опубликован в США, Канаде, Италии. Франции, Германии и Испании, а затем в других странах мира.

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