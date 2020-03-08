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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В Париже неизвестный открыл стрельбу в мечети, есть пострадавшие

Категория: Новости / Происшествия

 

 В Париже в воскресение вечером неизвестный открыл стрельбу в мечети, в результате чего один человек получил ранение. Об этом сообщает BFMTV.

По данным источников в полиции, примерно в 8 часов вечера вооруженный преступник в шлеме вошел во внутренний двор мечети на улице Танжер, в 19 округе Парижа, и открыл огонь.

Один человек был серьезно ранен.

По данным местных СМИ, инцидент произошел из-за спора между двумя верующими. Сама мечеть не была бы целью злоумышленника.

После стрельбы нападавший скрылся с места происшествия на скутере. В каком направлении он уехал, не уточняется.

Судебный источник сообщил об открытии производства по статье "покушение на убийство". Расследованием занимается уголовная полиция.


Источник: 112.ua



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