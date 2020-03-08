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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Цена на нефть резко упала

Категория: Новости / Экономика и финансы

Цена на нефть резко упала

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brentпонизилась до 31,27 долларов за баррель, упав за ночь почти на 14 долларов за баррель. Это следует из данных торгов.

На окончании торгов 7 марта североморская нефть торговалась по 45,54 долларов за баррель.

Напомним, переговоры министров стран ОПЕК+ в Вене завершились провалом из-за недостижения согласия между Российской Федерацией и Саудовской Аравией.

После провала переговоров Саудовская Аравия планирует значительно нарастить добычу нефти и предложила клиентам значительную скидку. Фактически Эр-Рияд намерен начать "ценовую войну" на нефтяном рынке.


Источник: РБК Украина



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