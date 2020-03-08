Свитолина выиграла турнир в Монтеррее

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла турнир WTA International в мексиканском Монтеррее, обыграв в финале чешку Марию Боузкову - 7:5, 4:6, 6:4.

Уже первый розыгрыш в 11 минут показал, что поединок не будет легким. В итоге встреча продолжалась более 3 часов. Боузкова выиграла тот первый гейм на подаче Свитолиной и повела 2:0, но Элина быстро вернула равновесия, сравняла счет и дальше соперницы брали свои подачи. При счете 6:5 Свитолина обводящим ударом заработала сет-бол и с первой же попытки его реализовала.

Во втором сете, в котором соперницы уверенно брали свои подачи, все решил седьмой гейм, в котором Боузкова сделала брейк. Свитолина не сумела вернуть брейк и проиграла сет.

На старте решающей партии чешка выиграла упорный гейм на подаче Свитолиной, но дальше 4 гейма на свой счет записала украинская теннисистка. Элина Свитолина не смогла подать на победу при счете 5:3, после чего реализовала свой первый матчбол уже на подаче соперницы.

Для Элины Свитолиной это 14-й титул WTA в карьере и первый после ее победы на Итоговом чемпионате в сезоне-2018. В прошлом году Свитолина провела только один финал в Туре (на WTA Finals проиграла Эшли Барти).