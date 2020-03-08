В Судане подорвали авто премьер-министра

В понедельник в столице Судана, Хартуме, взорвалась машина из кортежа премьер-министра страны Абдаллы Хамдока. Сам глава правительства не пострадал, сообщают Associated Press и Reuters со ссылкой на местные СМИ, передаёт УНН.

Так, семья Хамдока сообщила, что он был доставлен в безопасное место после взрыва, нацеленного на его кортеж.

На данный момент не известно, что кто-либо взял на себя ответственность за нападение.

Хамдок был назначен премьер-министром в августе прошлого года, после того как продемократические протесты заставили военных убрать самодержавного президента Омара аль-Башира и заменить его правительством, возглавляемым гражданским лицом.

Военные генералы остаются фактическими правителями страны и не проявляют особой готовности передавать власть администрации, возглавляемой гражданскими лицами.