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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Зеленский с женой возложил цветы к памятнику Шевченко

Категория: Новости / История и общество

Утром 9 марта президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтил память Тараса Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в своем Telegram-канале.

"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили память Тараса Шевченко по случаю 206-й годовщины с дня рождения великого украинского поэта", - говорится в сообщении.

 

Также отмечается, что Владимир и Елена Зеленские возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Киеве.

Отметим, что 9 марта 1814 года родился украинский поэт и художник Тарас Шевченко. Теперь ежегодно в этот день отмечают его годовщину. В 2020 году она 206-я.


Источник: 112.ua



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