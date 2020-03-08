Зеленский с женой возложил цветы к памятнику Шевченко

Утром 9 марта президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтил память Тараса Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в своем Telegram-канале.

"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили память Тараса Шевченко по случаю 206-й годовщины с дня рождения великого украинского поэта", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Владимир и Елена Зеленские возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Киеве.

Отметим, что 9 марта 1814 года родился украинский поэт и художник Тарас Шевченко. Теперь ежегодно в этот день отмечают его годовщину. В 2020 году она 206-я.