Инвесторы ожидают дальнейшего снижения ставки ФРС

Из-за глобального распространения коронавируса Федеральная резервная система США снизила процентную ставку на 0,5 п.п. - до 1-1,25% годовых, однако снижение ставки в США может быть далеко не последним в этом году.

Об этом сообщают "Ведомости".

Отмечается, что на возможность дальнейшего снижения ставки ФРС указывают казначейские облигации США - доходность 10-летних казначейских бондов во время последнего обвала на фондовом рынке упала до исторического минимума, опустившись ниже уровня 1,3 - 1,4%.

После 30-процентного падения цен на нефть доходность 10-летних дероблигаций США падала до рекордных 0,4%.

Как пишет газета The Wall Street Journal, ФРС имела три причины экстренно смягчить денежную политику. В частности, Центробанк надеялся внушить уверенность в общество, предотвратить ухудшение условий кредитования и смягчить распространение коронавируса для экономики США.

"Но в ближайшие недели ситуация может ухудшиться. Тем более, что в США также растет количество больных и погибших. Поэтому те же причины могут заставить ФРС вновь снизить ставку", - пишет издание.

По подсчетам газеты, с 1998 года ФРС опускала ставку между плановыми заседаниями 6 раз и каждый раз после этого снова снижала ее на ближайшем заседании. Сохранится ли тенденция, станет известно 18 марта.

По словам руководителя отдела аналитических исследований JPMorgan Джойса Чанга, вероятность снижения ставки до нуля в этом году - 50%. По прогнозам стратега Rabobank Филиппа Мэри, это произойдет уже в июне. В то же время стратег Charles Schwab Кэти Джонс считает такие ожидания "небезосновательными".

Напомним:

Федеральная резервная система США внепланово снизила процентную ставку на 0,5 процентного пункта в попытке сгладить последствия для экономики от эпидемии коронавируса.

Не дожидаясь намеченного на 18 марта заседания, ФРС снизила ставку федеральных фондов на 0,5 процентного пункта, до 1-1,25% годовых.