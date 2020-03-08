Скончался всемирно известный актер из “Звездные войн”

Дважды номинированный на Оскар актёр шведского происхождения Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщают AFP и The Independent, передаёт УНН.

Актер, родившийся в Швеции, играл в кино и на сцене в течение пяти десятилетий.

Его работы включают “Седьмую печать” (1957), “Изгоняющий дьявола” (1973) и “Звездные войны: пробуждение силы” (2015).

Он также появился в сериале “Игра Престолов” от HBO в роли Трехглазого Ворона.

Его более поздние работы включают также “Особое мнение” (2002) и “Остров Проклятых” (2010).

Сюдов дважды женился, а в 2002 году отказался от шведского гражданства и стал гражданином Франции. Актер был дважды номинирован на премию “Оскар” (1989, 2012), “Золотой глобус” (1967, 1974) и “Эмми” (1990, 2016).