Нефть отыграла треть утраченной стоимости

Мировые цены на нефть мировых марок на торгах в понедельник, 9 марта, отыграли около 30% стоимости после обвала до 31 доллара за баррель.

Так, фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 18,2%, торгуясь на отметке в $37,03 за баррель. На пике снижения цена нефти опускалась до $31,02 за баррель (-31,5%).

В свою очередь, нефть марки WTI торговалась на уровне $33,5 за баррель (-22,5%), отыграв при этом 22,7% от минимальной цены текущих торгов.

Как сообщалось, цены на нефть обрушились из-за того, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. Против предложения снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки выступили Россия и Казахстан.

Обвал на нефтяном рынке спровоцировал падение мировых фондовых рынков, а также курсов валют в России, Казахстане и других нефтедобывающих странах.