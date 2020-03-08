Врач: избавиться от весенней хандры помогут цитрусы и водные процедуры

Контрастный душ и теплые ванны, а также натуральные энергетики быстро восстанавливают работоспособность и поднимают настроение.

Об этом корреспонденту ГолосUA рассказала психолог Оксана Кобинец.

Водные процедуры, по словам специалиста, являются очень действенным средством от депрессии. Поэтому, по возможности, утро начинайте с контрастного душа. Только помните, что если вы никогда этого не делали, то понижать температуры нужно очень постепенно. Суть контрастного душа в том, чтобы несколько раз чередовать горячую и холодную воду, причем закончить процедуру нужно непременно холодной.

А заканчивать день нужно приятной теплой ванной, которая поможет вам снять стресс и расслабиться. Добавьте несколько капелек аромамасла лаванды или эвкалипта. Они помогут вам расслабиться и быстрее заснуть. Постарайтесь спать не менее 7-8 часов.

Обязательно ограничьте кофеиносодержащие напитки.

«Заливаться кофе и энергетическими напитками из баночек, чтобы повысить работоспособность не только не очень действенно, но и крайне вредно. Лучше обратите внимание на натуральные энергетики и употребляйте их каждый раз, когда почувствуете в этом необходимость. Таковым, к примеру, может быть натуральный свежевыжатый цитрусовый сок. Благодаря обилию витаминов и микроэлементов он быстро прибавит вам сил и взбодрит. Хорошим энергетическим действием обладает и зеленый чай. В нем много кофеина и природных антиоксидантов, потому взбодрит он похлеще кофе», - советует врач.

Прекрасно поднимает настояние и малиновый чай. Используйте перетертые ягоды, мороженую малину либо высушенные листочки. Просто залейте их кипятком и настаивайте в термосе пару часов.