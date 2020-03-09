Госпогранслужба Украины запретила въезд российскому политику

Пограничники в аэропорту «Жуляны» отказали во въезде россиянину, который прилетел в украинскую столицу из Минска. Он заявил, что прибыл с частной целью, а также собирается провести переговоры о добыче гранита. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Гражданина России остановили пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев». Иностранец прилетел вчера рейсом из Минска в аэропорт «Жуляны».



«Во время мероприятий пограничного контроля россиянин 1965 года рождения заявил, что прибыл в личных целях, а также провести переговоры по добыче гранита. Кроме того, он сообщил, что является гендиректором одного из литейно-механических заводов в РФ»,

- говорится в сообщении.Пограничники провели дополнительную проверку и установили, что мужчина является членом политической партии «Единая Россия», представителем общественного совета при ГУ МВД РФ в городе Ногинск, имеет отличия от Президента и Госдумы РФ, Московской областной думы, МИД и силовых структур, в частности медальИностранцу отказали во въезде и запретили ему посещать Украину сроком на три года. Также о нем сообщили в СБУ. Также в тот же день россиянина вернули обратным рейсом в Минск.