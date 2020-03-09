Герои Одессы

Продолжая восстанавливать память о героях-одесситах времен ВОВ, словно перелистывая книгу минувших дней, сегодня останавливаемся на главе «Ответственность» – ведь по-другому озаглавить боевой путь Степана Елизаровича Артеменко и не получится.

Родился будущий герой 9(22) января в 1913 году в селе Рацулово, на тот момент Херсонской губернии, в семье крестьянина. Проходил курсы зоотехника и в 1935 году вступает в ряды Красной Армии.

На фронт попадает в 1941 году рядовым бойцом. Во время сражения, шедшего четвёртый день без перерыва, под натиском неприятеля погибает командир взвода. Понимая, что этот момент может стать переломным и способен нивелировать усилия каждого солдата, рядовой Степан Елизарович молниеносно берет командование на себя. Несмотря на тягость дальнейших нескольких дней, а также на восемь танков и целую роту пехотинцев, взвод мужественно устоял и не пропустил врага дальше. За этот поступок герой удостоится своей первой медали «За отвагу», а также звания младшего лейтенанта.

Поздней осенью получает своё первое ранение, а после выздоровления сразу возвращается на фронт. Летом 1943 года Степана Артеменко направили на курсы командиров батальонов при штабе Центрального фронта, а после учебы – командиром батальона в 447-й стрелковый полк 397-й стрелковой дивизии.

Первая «Золотая звезда» найдёт своего героя 27 февраля 1945 года, но это позже. А предшествовать высшей награде будет тяжелый бой за город Шнейдемюль (ныне Пила, Польша). Захватив плацдарм под городом, батальон закрепился и в течение двух дней мужественно сопротивлялся всем попыткам врага отбить его.

Войну заканчивает в Берлине, где был третий раз ранен в тяжелых уличных боях.

А уже 31 мая был награждён второй «Золотой звездой» за боевые отличия во время форсирования реки Одер.

После войны принимает решение остаться в армии и в 1946-1948 гг. проходит курсы усовершенствования офицерского состава. Вплоть до 1955 года уже полковник Артеменко занимает должность военного районного комиссара.

5 мая 1977 года героя не стало.

Прогуливаясь по Осипова, вы обязательно увидите мемориальную доску на доме, где в последнее время проживал Артеменко, а на малой родине героя, как и прописано в Положении о награждении, установлен его бронзовый бюст.

Степан Елизарович своей непростой жизнью учит нас не бояться брать на себя ответственность и даже в самую трудную минуту верить в собственные силы.