В ДНР госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава ДНР во творник, 10 марта.

Отмечается, что при прохождении КПВВ "Новошахтинск" на границе с Россией 9 марта у женщины была зафиксирована температура 37,2.



"Случай определен как подозрительный на коронавирус. Она находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении",

- подчеркнули в Минздраве.Днями ранее в ДНР собирались установить медицинское наблюдение за местными жителями, которые приехали из стран, где наблюдается большое количество случаев заражения. Хотя эпидемия коронавируса идет на спад, ситуация по миру все еще оставляет желать лучшего.