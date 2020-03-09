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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Крыму турист погиб страшной смертью

Категория: Новости / Происшествия

В Крыму турист погиб страшной смертью

В оккупированном Крыму турист сорвался с обрыва на мысе Фиолент и погиб. Его спутника чудом удалось спасти, сообщили в пресс-службе так называемого "Главного управления МЧС России по г. Севастополю".
Трагедия произошла около 14:00 9 марта в районе остановки общественного транспорта "Маяк". Мужчины упали с высоты около 16-ти метров. На помощь им бросились спасатели, но живым вытащить из воды удалось только одного. Спасенного мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой и множественными переломами. Его состояние медики оценивают как средней тяжести. Что касается погибшего мужчины, его личность пока не установили.
Напомним, недавно в Крыму на пирсе погибли два туриста – их смыла в море огромная волна. Все произошло около полудня 5 февраля в районе пляжа "Ласточкино гнездо" в Ялте.


Источник: СЕГОДНЯ



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