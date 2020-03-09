Кабмин назначил временного руководителя Минобразования

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров сегодня, 10 марта, информирует пресс-служба КМУ.



“Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти. Для меня честь – исполнять обязанности министра. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции”,

– заявил Полюхович, комментируя назначение.И.о. министра родился 1 ноября 1980 года в г. Костополь Ровенской области. Степень магистра по истории Полюхович получил в 2003 году в Национальном университете “Киево-Могилянская академия”.В течение 2009-2012 годов он учился в аспирантуре Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат исторических наук. Автор более 40 научных публикаций. С 2000 года Полюхович был представителем Украины в Европейской ассоциации исследователей культуры майя WAYEB.В течение 2014-2016 гг. он был научным сотрудником Университета штата Калифорния, Чико (США), работал в Национальном институте антропологии и истории (Мексика).В Кабмине отмечают, что Полюхович имеет опыт работы в частных компаниях, в которых “занимался вопросами развития инноваций”.С 2014 до 2016 гг. он был советником министра образования и науки Украины на общественных началах. С 2017 года возглавляет общественную организацию “Украинский научно-исследовательский фонд”.11 сентября 2019 года Полюхович был назначен на должность первого заместителя министра образования Анны Новосад. Работу в министерстве он совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко.Полюхович свободно владеет английским, испанским языками и классическим чольти (речь иероглифической письменности майя).