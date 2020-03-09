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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Кабмин назначил временного руководителя Минобразования

Категория: Новости / Наука и образование

Кабмин назначил временного руководителя Минобразования

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров сегодня, 10 марта, информирует пресс-служба КМУ.

“Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти. Для меня честь – исполнять обязанности министра. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции”,
 – заявил Полюхович, комментируя назначение.
И.о. министра родился 1 ноября 1980 года в г. Костополь Ровенской области. Степень магистра по истории Полюхович получил в 2003 году в Национальном университете “Киево-Могилянская академия”.
В течение 2009-2012 годов он учился в аспирантуре Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат исторических наук. Автор более 40 научных публикаций. С 2000 года Полюхович был представителем Украины в Европейской ассоциации исследователей культуры майя WAYEB.
В течение 2014-2016 гг. он был научным сотрудником Университета штата Калифорния, Чико (США), работал в Национальном институте антропологии и истории (Мексика).
В Кабмине отмечают, что Полюхович имеет опыт работы в частных компаниях, в которых “занимался вопросами развития инноваций”.
С 2014 до 2016 гг. он был советником министра образования и науки Украины на общественных началах. С 2017 года возглавляет общественную организацию “Украинский научно-исследовательский фонд”.
11 сентября 2019 года Полюхович был назначен на должность первого заместителя министра образования Анны Новосад. Работу в министерстве он совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко.
Полюхович свободно владеет английским, испанским языками и классическим чольти (речь иероглифической письменности майя).


Источник: БУКВЫ



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