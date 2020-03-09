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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Трамп отказался от визита в Москву на 9 мая

Категория: Новости / Политика

Трамп отказался от визита в Москву на 9 мая

Президент США Дональд Трамп отказался от приглашения посетить Москву на празднование 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 9 мая. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"По дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет",
 - сказал Песков.
Он отметил, что власти РФ пока не знают, на каком уровне США будут представлены на этих мероприятиях.
Напомним, в ноябре прошлого года Трамп заявил, что хотел бы присутствовать в Москве на 9 мая на торжествах по случаю Дня Победы, но не знает, сможет ли поехать.
Ранее в Кремле заявили, что планируют пригласить на мероприятия в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ряд мировых лидеров, в том числе президента Украины Владимира Зеленского.


Источник: Корреспондент



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