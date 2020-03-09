 
Информация к новости
  • Просмотров: 126
  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Курс доллара в Одессе заметно подскочил

Категория: Новости / Экономика и финансы

Курс доллара в Одессе заметно подскочил

Судя по цифрам в одесских обменниках, покупка составляет 24,60 грн, а продажа – 25,60 грн. Еще 7 марта картина была несколько иной: 24,72 грн и 25,35 грн соответственно.
В свою очередь, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 24,92 гривны за доллар, что на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс установлен на таком уровне: 24,9215 гривны за 1 доллар (+0,1802 грн). При этом курс доллара на 6 марта составлял 24,7413 гривны за 1 доллар.
Отметим, что мировые рынки находятся в глубоком кризисе. Изначально мировой экономике нанес удар коронавирус. К этому добавилось и рекордное падение цен на нефть. Эксперты утверждают, что к концу недели доллар может подняться до отметки 26,00 грн.


Источник: ОДЕССА МЕДИА



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать