Израиль ограничивает въезд для иностранцев

В Израиле из-за увеличения количества случаев заболеваемости коронавирусом COVID-19 с 20:00 12 марта правительство вводит ограничения для иностранцев, которые планируют посетить страну. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Израиле.

Иностранцы, путешествующие в Израиль, могут получить разрешение на въезд в страну исключительно по возможности обеспечить свое пребывание на домашнем карантине в течение двух недель.

При пересечении границы иностранные граждане должны сообщить сотрудникам иммиграционной службы постоянный адрес своего пребывания на карантине.



"В случае отсутствия возможности пребывания на карантине в течение 14-дневного периода иностранцам будет отказано в предоставлении разрешения на въезд в Израиль",

"В случае установления факта нарушения условий пребывания на карантине лица, виновные в таких действиях могут быть привлечены к уголовной ответственности с максимальным сроком наказания семь лет лишения свободы",

- отмечается в сообщении.Режим соблюдения домашнего карантина проверяют сотрудники министерства здравоохранения и правоохранительных органов Израиля.- говорится в сообщении.Посольство Украины в Израиле рекомендует украинцам, которые планируют в ближайшее время посетить Израиль и не смогут обеспечить пребывание в карантине в течение 14 дней воздержаться от путешествия или осуществить ее после отмены ограничительных мер.По данным Минздрава, на территории Европейского региона зарегистрировано 15 114 случаев заболевания COVID-19, среди которых Италия - 9172, Германия -1139, Франция - 1412, Испания - 1024, Швейцария - 332, Великобритания - 323, Израиль - 35.