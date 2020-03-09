На Днепропетровщине семья нашла потерявшуюся полгода назад собаку

В Каменском (Днепропетровская область) собака вернулась к хозяевам спустя полгода разлуки. Волонтеры нашли израненного пса с колючками в шерсти прошлой осенью. Как рассказали на фейсбук-странице "Кам’янське товариство захисту тварин", щенка подлечили и дали имя Чарлик.

Малыша на время взяла к себе женщина, у которой в квартире жило большое количество подобранных с улицы кошек. Время от времени она размещала в соцсетях объявления о пристройстве Чарлика. И однажды позвонила женщина, которая назвалась его хозяйкой.



"Неделю назад, после публикации фото в газете, неожиданно позвонила прежняя хозяйка пёсика. Потом она приехала вместе со своими детьми, и Чарлик сразу всех узнал. Оказалось, что его зовут Бимка, он действительно потерялся в прошлом году на дачах. Сегодня Бим уже в своей прежней семье, все счастливы, особенно детвора. Так что никогда не теряйте надежды, если вдруг потеряли своего четвероногого друга. Пишите объявления в интернете и в местных газетах, кто-то обязательно отзовется и поможет вам в поисках!"

– подчеркнули зоозащитники.