 
Информация к новости
  • Просмотров: 104
  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

На Днепропетровщине семья нашла потерявшуюся полгода назад собаку

Категория: Новости

На Днепропетровщине семья нашла потерявшуюся полгода назад собаку

В Каменском (Днепропетровская область) собака вернулась к хозяевам спустя полгода разлуки. Волонтеры нашли израненного пса с колючками в шерсти прошлой осенью.  Как рассказали на фейсбук-странице "Кам’янське товариство захисту тварин", щенка подлечили и дали имя Чарлик.
Малыша на время взяла к себе женщина, у которой в квартире жило большое количество подобранных с улицы кошек. Время от времени она размещала в соцсетях объявления о пристройстве Чарлика. И однажды позвонила женщина, которая назвалась его хозяйкой.  

"Неделю назад, после публикации фото в газете, неожиданно позвонила прежняя хозяйка пёсика. Потом она приехала вместе со своими детьми, и Чарлик сразу всех узнал. Оказалось, что его зовут Бимка, он действительно потерялся в прошлом году на дачах. Сегодня Бим уже в своей прежней семье, все счастливы, особенно детвора. Так что никогда не теряйте надежды, если вдруг потеряли своего четвероногого друга. Пишите объявления в интернете и в местных газетах, кто-то обязательно отзовется и поможет вам в поисках!"
 – подчеркнули зоозащитники.


Источник: КП в Украине



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать