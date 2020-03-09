НБУ распродал 150 миллионов долларов для спасения гривны

Во вторник, 10 марта, Национальный банк на межбанковском валютном рынке за первые 30 минут продал $150 млн, передает minfin.

Котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке во вторник, 10 марта, к полудню установились на уровне 25,30/25,35 грн/долл., что на 35 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

По информации дилера коммерческого банка, котировки гривны к евро установились на уровне 28,75/28,80 грн/евро, что на 40 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Спрос на валюту существенно превышает предложение, несмотря на то, что с утра Национальный банк продал на межбанке порядка 150 млн долл.

Между тем, по информации finance.ua, на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Продам USD” больше, чем “Куплю” (31,891 млн и 19,401 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (39 и 18), максимальный курс продажи доллара 25,80 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,40-25,41 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 57 активных заявок по доллару на сумму 51,292 млн грн.

Доллар США дорожает по отношению к большинству основных валют, иена подешевела более чем на 2% к американской валюте на ожиданиях стимулирующих мер правительств в условиях вспышки коронавируса Covid-19.

Евро торгуется утром в районе $1,1366 против $1,1450 на закрытие прошлой сессии. Стоимость единой европейской валюты находится сейчас в районе 118,77 иены по сравнению со 117,20 иены в понедельник.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, растет на 0,9% по сравнению с предыдущим днем. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повышается на 0,63%.

Фунт стерлингов торгуется утром около $1,3044 по сравнению с $1,3117 в понедельник, и составляет 1,1475 евро против 1,1456 евро днем ранее.