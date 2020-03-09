Музыкальный фестиваль Coachella пройдет с опозданием из-за коронавируса

Один из крупнейших музыкальных фестивалей в мире переносят из-за вспышки коронавируса. Coachella уже двадцать лет проходит в калифорнийском городе Индио, однако сейчас пандемия внесла свои коррективы.

В этом году на фестивале впервые после многолетнего перерыва должны была выступить скандинавская группа Aqua, также ждали выступлений Трэвиса Скотта, Ланы дель Рей, FKA Twigs и даже российской группы "Ленинград", теперь список выступающих может, конечно, измениться.

Фестиваль "Коачелла" очень популярен среди селебрити, среди его постоянных поклонников Пэрис Хилтон и Джаред Лето. Перенести события организаторы решили после того, как в округе Риверсайд, штат Калифорния, где ежегодно проводится Coachella, были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом.

Ранее из-за пандемии коронавируса свою свадьбу в Японии отменили Орландо Блум и Кэти Перри, также Арноль Шварценеггер сообщил, что часть спортивного фестиваля The Arnold Sports Festival, который состоится 5-8 марта в Колумбусе (штат Огайо), пришлось отменить из-за возможности заражения коронавирусом.