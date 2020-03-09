Путин назвал плевком в лицо слова Зеленского о Второй мировой войне

Кремль продолжает истерику из-за сказанных президентом Украины Владимира Зеленским в Польше слов о том, что причиной Второй мировой войны стал «преступный сговор тоталитарных режимов».

Как стало известно, президент РФ Владимир Путин обвинил Зеленского в том, что он следует конъюнктуре сегодняшнего дня.



«А миллионы украинцев, которые воевали с Гитлером, воевали с нацизмом? Это плевок для них в лицо»,

«Боятся просто рот раскрыть там, потому что сразу преследование начнется»,

«Нынешнему президенту Украины хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку»,

— заявил Владимир Путин.— утверждает президент РФ.— сделал вывод Путин.