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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Путин назвал плевком в лицо слова Зеленского о Второй мировой войне

Категория: Новости

Путин назвал плевком в лицо слова Зеленского о Второй мировой войне

Кремль продолжает истерику из-за сказанных президентом Украины Владимира Зеленским в Польше слов о том, что причиной Второй мировой войны стал «преступный сговор тоталитарных режимов».
Как стало известно, президент РФ Владимир Путин обвинил Зеленского в том, что он следует конъюнктуре сегодняшнего дня.

 «А миллионы украинцев, которые воевали с Гитлером, воевали с нацизмом? Это плевок для них в лицо»,
 — заявил Владимир Путин.
«Боятся просто рот раскрыть там, потому что сразу преследование начнется»,
 — утверждает президент РФ.
«Нынешнему президенту Украины хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку»,
 — сделал вывод Путин.


Источник: ФАКТЫ



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