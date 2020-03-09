Путин назвал плевком в лицо слова Зеленского о Второй мировой войне

Кремль продолжает истерику из-за сказанных президентом Украины Владимира Зеленским в Польше слов о том, что причиной Второй мировой войны стал «преступный сговор тоталитарных режимов».
Как стало известно, президент РФ Владимир Путин обвинил Зеленского в том, что он следует конъюнктуре сегодняшнего дня.
«А миллионы украинцев, которые воевали с Гитлером, воевали с нацизмом? Это плевок для них в лицо»,— заявил Владимир Путин.
«Боятся просто рот раскрыть там, потому что сразу преследование начнется»,— утверждает президент РФ.
«Нынешнему президенту Украины хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку»,— сделал вывод Путин.