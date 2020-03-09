Антимонопольный комитет ожидает от сетей АЗС снижения цен на бензин

Антимонопольный комитет Украины ожидает от розничных сетей снижения цены бензина на АЗС после падения мировых цен на нефть на 30%, которое произошло 9 марта. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
«Понятно, что ожидать такое же стремительное падение цен на АЗС не приходится - ведь между сырой нефтью и автомобильным баком есть множество звеньев - транспортировка-переработка-снова транспортировка-АЗС и тому подобное»,- говорится в сообщении.
Отмечается, что крупные розничные сети достаточно часто мгновенно повышают цены на бензин в случае, если растут цены на нефть, однако в случае падения цен на нефть цены на топливо падают постепенно.
В АМКУ отметили, что они будут придирчиво изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами.
«В декабре прошлого года, после получения рекомендаций АМКУ, крупнейшие участники рынка торговли нефтепродуктами уже снижали цены на бензины и дизтопливо»,- гласит сообщение.