Антимонопольный комитет ожидает от сетей АЗС снижения цен на бензин

Антимонопольный комитет Украины ожидает от розничных сетей снижения цены бензина на АЗС после падения мировых цен на нефть на 30%, которое произошло 9 марта. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.



«Понятно, что ожидать такое же стремительное падение цен на АЗС не приходится - ведь между сырой нефтью и автомобильным баком есть множество звеньев - транспортировка-переработка-снова транспортировка-АЗС и тому подобное»,

«В декабре прошлого года, после получения рекомендаций АМКУ, крупнейшие участники рынка торговли нефтепродуктами уже снижали цены на бензины и дизтопливо»,

- говорится в сообщении.Отмечается, что крупные розничные сети достаточно часто мгновенно повышают цены на бензин в случае, если растут цены на нефть, однако в случае падения цен на нефть цены на топливо падают постепенно.В АМКУ отметили, что они будут придирчиво изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами.- гласит сообщение.