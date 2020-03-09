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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Почему Little Big до сих пор не представили песню для Евровидения

Категория: Новости

Почему Little Big до сих пор не представили песню для Евровидения

Российские организаторы "Евровидения" объяснили, почему группа Little Big до сих пор не представила песню для конкурса. Об этом сообщила пресс-служба Евровидения в ВКонтакте во вторник, 10 марта.
Сообщается, что штрафов за просрочку презентации не предусмотрено, так как до 9 марта было необходимо лишь подать документы. а дату релиза песни участник может определять самостоятельно.
Подчеркивается, что долгожданная презентация может состояться уже в пятницу, 13 марта, хотя это тоже зависит от группы.

"Публичный анонс зависит уже от самого вещателя и участников",
 - идет речь в посте.
Примечательно, что ранее участница российской группы Little Big Софья Таюрская опровергла причастность опубликованного 15-секундного отрывка песни Uno к номеру коллектива на музыкальном конкурсе. Когда в Сети появился отрывок песни российской группы Little Big, предполагалось, группа выступит на Международном конкурсе "Евровидение 2020" в Роттердаме именно с ним.



Источник: ВЕСТИ



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