Стало известно, сколько теряет денег экономика от коронавируса

За девять дней тревожные новости об эпидемии коронавируса, нанесла фондовым рынкам убытки в размере 9 триллионов долларов.

В течение последних девяти дней паника, вызванная коронавирусом, нанесла фондовым рынкам убытки в размере 9 триллионов долларов.



"Примерно 9 триллионов потеряли мировые биржи в течение девяти дней после того, как в четверг рынки США в очередной раз закрылись падением",

"Исходя из текущей ситуации, в 2020 году рост мирового ВВП окажется ниже, чем год назад, когда он достиг роста в 2,9%",

— говорится в сообщении со ссылкой на Bank of America.Из-за эпидемии коронавируса Международный валютный фонд отзывает предоставленный им ранее прогноз развития мировой экономики на 2020 год.— отметила глава МВФ.По словам Георгиевой, точно оценить, насколько изменится конъюнктура мировой экономики, на данный момент сложно. Многое зависит от того, сколько продлится эпидемия и каковы будут ее последствия.Чтобы помочь бедным государствам и странам с переходной экономикой в борьбе с эпидемией COVID-19, МВФ предоставит им кредиты на общую сумму в 50 млрд долларов.