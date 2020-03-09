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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Стало известно, сколько теряет денег экономика от коронавируса

Категория: Новости / Экономика и финансы

Стало известно, сколько теряет денег экономика от коронавируса

За девять дней тревожные новости об эпидемии коронавируса, нанесла фондовым рынкам убытки в размере 9 триллионов долларов.
В течение последних девяти дней паника, вызванная коронавирусом, нанесла фондовым рынкам убытки в размере 9 триллионов долларов.

"Примерно 9 триллионов потеряли мировые биржи в течение девяти дней после того, как в четверг рынки США в очередной раз закрылись падением",
 — говорится в сообщении со ссылкой на Bank of America.
Из-за эпидемии коронавируса Международный валютный фонд отзывает предоставленный им ранее прогноз развития мировой экономики на 2020 год.
"Исходя из текущей ситуации, в 2020 году рост мирового ВВП окажется ниже, чем год назад, когда он достиг роста в 2,9%",
 — отметила глава МВФ.
По словам Георгиевой, точно оценить, насколько изменится конъюнктура мировой экономики, на данный момент сложно. Многое зависит от того, сколько продлится эпидемия и каковы будут ее последствия.
Чтобы помочь бедным государствам и странам с переходной экономикой в борьбе с эпидемией COVID-19, МВФ предоставит им кредиты на общую сумму в 50 млрд долларов.


Источник: СЕГОДНЯ



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