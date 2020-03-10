Украина выплатила 1 млрд грн по искам в ЕСПЧ

Начиная с 2015 года Украина выплатила 1 млрд 52 млн гривен по результатам рассмотрения дел в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на ответ министра юстиции Дениса Малюськи.
Наибольшие суммы пришлись на 2015-2016 годы - 560,30 млн грн и 369,12 млн грн соответственно.
Кроме этого, Украина передала 38 млн грн пени за несвоевременное выполнение решений Европейского суда.
По данным Минюста, в 2019 году на рассмотрении Европейского суда по правам человека находилось 8833 заявления против Украины. Из них 6800 заявлений касались событий на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.