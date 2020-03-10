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  • Дата: Вчера, 11:00
Вчера, 11:00

Украина выплатила 1 млрд грн по искам в ЕСПЧ

Категория: Новости

Украина выплатила 1 млрд грн по искам в ЕСПЧ

Начиная с 2015 года Украина выплатила 1 млрд 52 млн гривен по результатам рассмотрения дел в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на ответ министра юстиции Дениса Малюськи.
Наибольшие суммы пришлись на 2015-2016 годы - 560,30 млн грн и 369,12 млн грн соответственно.
Кроме этого, Украина передала 38 млн грн пени за несвоевременное выполнение решений Европейского суда.
По данным Минюста, в 2019 году на рассмотрении Европейского суда по правам человека находилось 8833 заявления против Украины. Из них 6800 заявлений касались событий на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Речь идет о всех заявлениях, которые находятся в производстве Европейского суда, даже тех, в которых Европейский суд принял решение, но оно не получило статус окончательного. По состоянию на 20 февраля 2020 года Украина находится на третьем месте среди государств-участников Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней по количеству дел, которые находятся на рассмотрении в Европейском суде,
- говорится в ответе министра юстиции.



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