Шмыгаль провел переговоры с командой МВФ о дальнейшем сотрудничестве

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с командой Международного валютного фонда (МВФ) во главе с председателем Фонда по Украине Роном ван Роденом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Кабмина.
Известно, что участие в разговоре также приняли министр финансов Игорь Уманский и министр юстиции Денис Малюська. Стороны обсудили дальнейшие шаги двустороннего сотрудничества.
Премьер подчеркнул, что новая программа расширенного финансирования МВФ является крайне важной на данном этапе развития Украины.
Напомним, недавно стало известно, что переговоры Украины и МВФ относительно нового кредита затягиваются в связи с отставкой правительства Алексея Гончарука. Руководство МВФ опасается усиления влияния олигархов.
Кроме этого сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что Украина получит окончательное одобрение Совета директоров МВФ новой программы в первом полугодии 2020 года, однако не исключает и задержки.