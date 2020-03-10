В России приняли закон о признании украинцев и белорусов "носителями русского языка"

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о признании граждан Белоруссии и Украины, которые свободно владеют русским языком, его носителями без прохождения собеседования для получения гражданства РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, проведенного профильной комиссией. Такой статус дает возможность его обладателю получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Закон устанавливает, что украинцы и белорусы, свободно владеющие русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования. Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ,

- говорится в сообщении.

Как пишет агентство, в закон о гражданстве РФ вносится уточнение, согласно которому требования к необходимому уровню знаний, критерии оценки и порядок разработки и использования материалов для собеседования определяются МВД России по согласованию с "Минпросвещения РФ".

Отмечается также, что данный закон, в случае его подписания президентом РФ Владимиром Путиным, вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.