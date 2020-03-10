В России приняли закон о признании украинцев и белорусов "носителями русского языка"

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о признании граждан Белоруссии и Украины, которые свободно владеют русским языком, его носителями без прохождения собеседования для получения гражданства РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что в настоящее время иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, проведенного профильной комиссией. Такой статус дает возможность его обладателю получить российское гражданство в упрощенном порядке.
Как пишет агентство, в закон о гражданстве РФ вносится уточнение, согласно которому требования к необходимому уровню знаний, критерии оценки и порядок разработки и использования материалов для собеседования определяются МВД России по согласованию с "Минпросвещения РФ".
Отмечается также, что данный закон, в случае его подписания президентом РФ Владимиром Путиным, вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.