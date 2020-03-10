Глава Минздрава обратился к журналистам из-за ситуации с коронавирусом 

Министр здравоохранения Илья Емец отметил, что Украина принимает все необходимые меры, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса на территории государства.
Емец отметил, что очень важная задача сегодня — не допустить паники и обеспечить население нашей страны всей необходимой информацию по COVID-19.
По его словам, с корректной информацией относительно коронавируса можно ознакомиться на официальных каналах коммуникации МОЗ Украины:
официальный сайт Минздрава - http://www.moz.gov.ua/
официальная страница Минздрава в Facebook - https://www.facebook.com/moz.ukr/
официальный телеграм-канал Министерства Коронавірус_інфо (сокращенное название - @COVID19_Ukraine)
Telegram-бот Минздрава с ответами на самые распространенные вопросы о коронавирусе -@COVID19_Ukraine_Bot
ответы на основные вопросы о COVID-19 - http://covid19.com.ua
Отметим, что сегодня, 11 марта, на заседании Кабинета министров в Украине может быть объявлен карантин с серьезными ограничительными мерами.