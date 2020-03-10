В Киеве вводят противоэпидемические меры и ограничения

С 12 марта в столице вводят план противоэпидемических мероприятий и ограничений, которые будут действовать предварительно до конца марта. Об этом в видеообращении заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В заметке к видео Кличко отметил, что хотя в Киеве не зарегистрирован пока ни один случай заражения коронавирусом, власти столицы решили не ждать и обезопасить жителей города.

С тем, насколько сегодня глобальный мир, и с той динамикой, с которой распространяется эпидемия коронавируса, существует потенциальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации в столице. Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания, власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий,

- отметил Кличко.

С 12 марта в Киеве вводят следующие превентивные мероприятия в Киеве:

- Временно ограничат образовательный процесс и обеспечат дистанционное обучение в учреждениях общего и высшего образования. В художественных, спортивных школах. В детских садах города.

- Ограничат проведение массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, других мероприятий. Кинотеатры отменяют сеансы. Закрытыми будут и развлекательные центры, и развлекательные зоны в шопинг-моллах. В торговых центрах - усиленный контроль, там будут дежурить санитарные врачи. Предварительно ограничения будут действовать до конца марта", - подчеркнул мэр Киева.

Также Кличко обратился к руководителям учреждений и предприятий города по возможности пересмотреть рабочий график сотрудников, у которых есть малолетние дети. Общественный транспорт, по словам мэра, пока будет работать в привычном режиме. Весь его подвижной состав дважды в сутки обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Друзья! Никакой паники! Ответственно относимся к своему здоровью, соблюдаем правила гигиены. А если чувствуете себя плохо, сразу обращайтесь к врачу. И будьте внимательны к людям преклонного возраста - они наиболее уязвимы к коронавирусу. Берегите себя и тех, кто рядом! Вместе мы все преодолеем!

- подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что вчера вечером в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса. Их уже 2,5 тысячи, до конца этой недели должно быть 5 тысяч. Тест-системы доставят в 7 определенных базовых больниц для приема больных с подозрением на коронавирус. Оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах, установку которого инициирует столица, должно поступить в город до конца этой недели. Его установят в аэропортах им. Сикорского и "Борисполь".