В Киеве вводят противоэпидемические меры и ограничения

С 12 марта в столице вводят план противоэпидемических мероприятий и ограничений, которые будут действовать предварительно до конца марта. Об этом в видеообращении заявил мэр Киева Виталий Кличко.
В заметке к видео Кличко отметил, что хотя в Киеве не зарегистрирован пока ни один случай заражения коронавирусом, власти столицы решили не ждать и обезопасить жителей города.
С 12 марта в Киеве вводят следующие превентивные мероприятия в Киеве:
- Ограничат проведение массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, других мероприятий. Кинотеатры отменяют сеансы. Закрытыми будут и развлекательные центры, и развлекательные зоны в шопинг-моллах. В торговых центрах - усиленный контроль, там будут дежурить санитарные врачи. Предварительно ограничения будут действовать до конца марта", - подчеркнул мэр Киева.
Также Кличко обратился к руководителям учреждений и предприятий города по возможности пересмотреть рабочий график сотрудников, у которых есть малолетние дети. Общественный транспорт, по словам мэра, пока будет работать в привычном режиме. Весь его подвижной состав дважды в сутки обрабатывают дезинфицирующими средствами.
Он напомнил, что вчера вечером в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса. Их уже 2,5 тысячи, до конца этой недели должно быть 5 тысяч. Тест-системы доставят в 7 определенных базовых больниц для приема больных с подозрением на коронавирус. Оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах, установку которого инициирует столица, должно поступить в город до конца этой недели. Его установят в аэропортах им. Сикорского и "Борисполь".