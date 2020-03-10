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  • Дата: Вчера, 14:00
Вчера, 14:00

Эрдоган заявил, что Турция не закроет границы с ЕС для беженцев

Категория: Новости / Политика

Эрдоган заявил, что Турция не закроет границы с ЕС для беженцев

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не станет закрывать границу для беженцев из Сирии, несмотря на давление Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эрдоган напомнил, что на греческо-турецкой границе находятся тысячи сирийских мигрантов. По словам турецкого президента, отношение к беженцам со стороны греческих пограничников ничем не отличается от действий нацистов во время Второй мировой войны.

Мы не думаем закрывать границу. Наше предложение Греции - открыть ворота. Эти люди не останутся в Греции. Пусть они перейдут из Греции в другие европейские страны,
- заявил турецкий президент.

 

Напомним, из-за обстрелов в сирийском Идлибе Турция открыла свои границы с Евросоюзом. В направлении ЕС хлынули более 70 тыс. мигрантов из Сирии. Евросоюз усилил греческо-турецкую границу военными кораблями и дополнительными силами пограничной охраны.

К слову, греческие пограничники уже сообщили об аресте 52 беженцев. В ответ Турция обвинила Грецию в нарушении прав человека.

Ранее сообщалось, что в связи с миграционным кризисом в Стамбул на следующей неделе приедут президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

 



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