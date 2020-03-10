В центре вспышки коронавируса в Китае ослабили карантин

В Китае власти провинции Хубэй, откуда в декабре прошлого года пошло распространение коронавируса нового типа, объявили об ослаблении карантинных мер. Причиной стало значительное сокращение случаев заражения COVID-19, сообщает Радио Свобода.

Выезжать за пределы провинции пока не разрешается, но частично снят запрет на передвижение жителей, восстанавливается работа общественного транспорта. Перемещаться по провинции могут те, кто не имел контактов с заражёнными или подозреваемыми в наличии инфекции. Контактировавшие с больными могут передвигаться в своём населённом пункте. Инфицированные и подозреваемые в наличии вируса останутся на карантине.

К работе могут приступить все компании, за исключением части общественных заведений: кинотеатров, книжных магазинов, спортзалов, интернет-кафе.

Послабления не затрагивают столицу провинции город Ухань. Однако там разрешено начать работу предприятиям, обеспечивающим первоочередные нужды. Образовательные учреждения и детские сады пока остаются закрытыми.

Распространение инфекции, вызванной вирусом COVID-19, пошло из Китая в конце прошлого года. На сегодняшний день в КНР насчитывается почти 81 тысяча заражённых. Более трёх тысяч пациентов умерли. Всего в мире диагностировано почти 120 больных коронавирусом. Умерли более четырёх тысяч человек.