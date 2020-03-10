Кабмин ввел в Украине трехнедельный карантин

Правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения ее распространения. Решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров, передает 112.ua.

Также правительство решило выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Кроме этого, до 1 июня будет запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Правительство также предложило ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Это не касается мер государственной необходимости. При этом, проводить спортивные мероприятия возможно с разрешения международных организаций, но без зрителей.

Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения температурного скрининга на расстоянии в Международном аэропорту "Борисполь".



Напомним, Центр общественного здоровья Украины провел 36 тестов на наличие коронавируса, из которых только один дал положительный результат. В соответствии с рекомендациями ВОЗ, подтвержденный образец Украина направила в лабораторию в Лондоне на верификацию.

Также известно, что в Черновцы 11 марта приедет врач Всемирной организации здравоохранения, который осмотрит зараженого коронавирусом украинца и определит, правильно ли его лечат.

Ранее сегодня в Киеве ввели план противоэпидемических мероприятий и ограничений, которые будут действовать с 12 марта.

Временно ограничен образовательный процесс. Ограничено также проведение массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, других мероприятий. Кинотеатры отменяют сеансы. Закрытыми будут и развлекательные центры, и развлекательные зоны в шопинг-моллах. В торговых центрах - усиленный контроль, там будут дежурить санитарные врачи. Предварительно ограничения будут действовать до конца марта.

