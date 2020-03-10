 
Информация к новости
  • Просмотров: 108
  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Суд рассмотрит дело в отношении нового украинского правописания 12 марта

Категория: Новости

Суд рассмотрит дело в отношении нового украинского правописания 12 марта

Окружной административный суд планирует рассмотреть по существу дело по обжалованию нового украинского правописания 12 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

 

 

Рассмотрение дела состоится 12 марта,
- сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева объединил в одно производство два дела об обжаловании новой редакции правописания и назначил к рассмотрению по существу.

Напомним, истец обратилась в суд в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса - и просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины №437 от 22 мая 2019 года об "Вопросе украинского правописания".

Также в Окружной административный суд города Киева поступил еще один иск к Кабинету Министров Украины о признании незаконным и отмене Постановления Правительства №437 от 22 мая 2019 года, которым было утверждено украинское правописание в новой редакции. Истцом выступает ОО "Правовое государство".

Новая редакция "Украинского правописания" вступила в силу 3 июня. После этого Министерство образования и науки опубликовало окончательную версию новой редакции "Украинского правописания".



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать