Суд рассмотрит дело в отношении нового украинского правописания 12 марта

Окружной административный суд планирует рассмотреть по существу дело по обжалованию нового украинского правописания 12 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

Рассмотрение дела состоится 12 марта,

- сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева объединил в одно производство два дела об обжаловании новой редакции правописания и назначил к рассмотрению по существу.

Напомним, истец обратилась в суд в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса - и просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины №437 от 22 мая 2019 года об "Вопросе украинского правописания".

Также в Окружной административный суд города Киева поступил еще один иск к Кабинету Министров Украины о признании незаконным и отмене Постановления Правительства №437 от 22 мая 2019 года, которым было утверждено украинское правописание в новой редакции. Истцом выступает ОО "Правовое государство".

Новая редакция "Украинского правописания" вступила в силу 3 июня. После этого Министерство образования и науки опубликовало окончательную версию новой редакции "Украинского правописания".