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  • Дата: Вчера, 16:30
Вчера, 16:30

Нотариусы получили полномочия на проставление апостиля — Минюст

Категория: Новости

Нотариусы получили полномочия на проставление апостиля — Минюст

В связи с вступлением в силу приказа Министерства юстиции Украины, нотариусы получили полномочия на проставление апостиля.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Как отметила заместитель министра юстиции Ольга Онищук, 7 марта 2020 года вступил в силу приказ Министерства юстиции Украины от 27 февраля 2020 года №702/5 "О внесении изменений в Порядок проставления апостиля на официальных документах, выдаваемых органами юстиции и судами, а также на документах, которые оформляются нотариусами Украины".

Учитывая, что большинство документов, которые подаются для проставления апостиля, это именно документы, оформленные нотариусами, привлечение нотариусов к участию в процедурах проставления апостиля значительно упростит указанную услугу и сделает ее более удобной для граждан. Следовательно, эти изменения введены с целью создания условий для эффективного обслуживания граждан по принципу "единого цикла и в одном месте" и для экономии их времени,
- отметила Онищук.

Она уточнила, что эти изменения наделяют нотариусов полномочиями по принятию и выдаче документов для проставления апостиля на официальных документах, которые оформляются нотариусами Украины, а также на документах, которые выдаются органами юстиции и судами.


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