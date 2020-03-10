В Одессе из-за карантина отменяют Юморину и закрывают школы

В связи с распространением в мире эпидемии коронавируса и введенным трехнедельным карантином, местная власть приняла решение отменить проведения Юморины в городе. Об этом сообщает 048.ua.
"В связи с введением ограничительных мер по противодействию распространения коронавируса COVID-19 Одесская юморина отменяется", - передает "Коронавирус. Штаб Одессы".
Кроме того, на сегодняшнем заседании комиссии ТЭБ и ЧС принято решение закрыть все школы города на трехнедельный карантин до 3-го апреля.
Хотя в Одессе нет подтвержденных случаев коронавируса, но значительно возросло количество детей, страдающих ОРВИ и гриппом.
Она добавила, что вскоре на сайте департамента появятся ссылки на видеоуроки по текущим темам основных предметов.
- рекомендуем родителям по возможности не вести ребенка в садик на период широкого распространения ОРВИ;
- собрать срочно количество детей, родители которых не имеют возможности с кем-то их оставить и вынуждены вести в садик. Откорректировать заказ продуктов.
- жесткий контроль состояния здоровья детей при приеме в садик.
- категорически запретить посещение садов работниками с признаками ОРВИ.
- строгое выполнение требований противоэпидемического режима: санобработка, проветривание и тому подобное,