Шмыгаль объявил о вхождении Украины в мировой экономический кризис

Украина входит в мировой экономический кризис, вызванный распространением коронавируса в мире. Об этом на брифинге сказал премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает РБК-Украина.
Как отметил Шмыгаль, фактически Украина стоит на пороге кризиса, а в некоторых странах это уже начало финансово-экономического кризиса.
По его словам, в Украине сейчас, как никогда, высокая ликвидность в банках.
Шмыгаль заявил, то Украине осталось выполнить два из восьми параметров МВФ, которые планируется выполнить за две-три недели.
Кроме того, по словам Шмыгаля, для экспортеров открываются новые возможности.
Отметим, что по данным Национального банка Украины, распространение по миру коронавируса оказывало ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины в феврале и начале марта 2020 года. По данным НБУ, некоторое снижение цен на отдельные товары украинского экспорта более чем компенсировано последующим наращиванием физических объемов поставок за рубеж.
В 2008 году Юлия Тимошенко, которая занимала пост премьер-министра, обещала "не пустить кризис за порог Украины". В итоге экономика Украины в 2009 году показала самое большое падение в мире - на 14,7%.