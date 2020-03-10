В Одессе начинается капремонт транспортной развязки на Таирова

В Одессе в конце текущей недели начнется капитальный ремонт перекрестка проспекта Небесной Сотни и Школьного аэродрома. Об этом на брифинге рассказали директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета Александр Илько и начальник управления дорожного хозяйства Одесского городского совета Андрей Сандул, передает пресс-служба мэрии.

В ходе работ будет заменена конструкция трамвайной колеи и обновлена прилегающая к ней территория проезжей части. Также в зоне пересечения с трамвайными путями планируется отремонтировать тротуар.

Работы по капремонту перекрёстка позволят увеличить его пропускную способность, а также продлить срок службы. Аналогичные работы были выполнены в прошедшем году на перекрёстке улиц Мясоедовской и Прохоровской,

- отметил начальник управления дорожного хозяйства Одесского горсовета Андрей Сандул.

В связи с проведением работ по капитальному ремонту перекрестка просп. Небесной Сотни и Школьного аэродрома с заменой трамвайных путей будет временно закрыто движение автотранспорта на данном участке. Закрытие движения транспорта планируют провести в два этапа (с закрытием поочередно одной из полос).

Первый этап предусматривает закрытие части перекрестка просп. Небесной Сотни и Школьного аэродрома в направлении от ул. Инглези по просп. Небесной Сотни до ул. Левитана с 14 марта по 24 апреля 2020 года (или до завершения ремонтных работ).

В связи с этим вносятся изменения в схему движения общего автотранспорта и схемы движения городских общественных маршрутов общего пользования.

Работа трамвайного маршрута № 13 будет приостановлена.

Работа троллейбусного маршрута № 12 будет организована по маршруту:

- в направлении движения к ул. Архитекторской: от ул. Космонавта Комарова на ул. Инглези, ул. Ак. Королева, ул. Архитекторскую (конечная остановка);

- в направлении движения от ул. Архитекторской (конечная остановка) до Заставы-1 - по имеющемуся маршруту.

Работа автобусных маршрутов: №№ 18, 121, 145, 149, 191, 197, 210, 214 будет организована от остановки «Сити Центр» до остановки «Экспострой» по временной схеме движения на участке просп. Небесной Сотни на период проведения первого этапа работ по капитальному ремонту трамвайных путей (13-я линия). По данному маршруту также будет организовано движение всех транспортных средств.

Дополнительно вводится временный трамвайный маршрут №3-К, который будет перевозить пассажиров от Старосенной площади до Юго-Западного массива.

Для контроля следования правилам паркования и стоянки автотранспортных средств на участке объезда будут находиться муниципальные инспекторы по паркованию. Они начнут работу на данном участке в пятницу, 13 марта, с 14:00,

- отметил директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Александр Илько.