Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы 

Скандальный голливудский экс-продюсер Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам заключения в тюрьме штата Нью-Йорк. Его признали виновным в тяжких преступлениях сексуального характера.

Как сообщает УНИАН со сслкой на New York Times, судья Высшего суда штата Нью-Йорк Джеймс А. Берк мог приговорить Вайнштейна по меньшей мере пяти годам заключения, а как максимум – к 29 годам.

Отмечается, что на суде присутствовали все шесть женщин, которые дали показания о сексуальных домогательствах Вайнштейна.

Напомним, 25 февраля суд присяжных в Нью-Йорке признал Вайнштейна виновным по двум пунктам в деле о сексуальном насилии. После оглашения вердикта обвиняемого госпитализировали.

Ранее его признали виновным в изнасиловании третьей степени и сексуальном насилии первой степени.

Как известно, в 2017 году около 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. В их числе оказались и знаменитые актрисы, включая Гвинет Пэлтроу и Уму Турман. Скандал спровоцировал мощный резонанс, став мощным фактором расцвета движения #MeToo.