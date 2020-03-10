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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Министры отказались от своих премий до конца года, - Шмыгаль

Категория: Новости / Экономика и финансы

Министры отказались от своих премий до конца года, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что министры отказались от своих премий и их получение будет определяться по результатам работы по году.

Об этом он сказал во время брифинга, передает ZIK.

 

Принят целый ряд вопросов. Вопрос ключевой, которого ожидали, это политическое решение, но оно важное – министры отказались от своих премий до конца года, и приняли решение, что вопрос премий министров на политических должностях будет рассматриваться по результатам работы года, и тогда мы будем совместно, в общественной дискуссии, принимать решения, заслужили ли министры и политики премирования,
- отметил Шмыгаль.

По его словам, заработная плата министров остается, но теперь она не должна превышать 5 средних заработных плат в стране.

Также Шмыгаль добавил, что остаются надбавки, определенные законом, однако здесь тоже есть новшество - с этого момента надбавка за интенсивность не может превышать 30%.

Такое ограничение принято. Поэтому первый блок кадровый, зарплатный,
- пояснил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с командой МВФ во главе с председателем миссии МВФ по Украине Роном ван Роденом относительно дальнейших шагов двустороннего сотрудничества.



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