Министры отказались от своих премий до конца года, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что министры отказались от своих премий и их получение будет определяться по результатам работы по году.
Об этом он сказал во время брифинга, передает ZIK.
По его словам, заработная плата министров остается, но теперь она не должна превышать 5 средних заработных плат в стране.
Также Шмыгаль добавил, что остаются надбавки, определенные законом, однако здесь тоже есть новшество - с этого момента надбавка за интенсивность не может превышать 30%.
Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с командой МВФ во главе с председателем миссии МВФ по Украине Роном ван Роденом относительно дальнейших шагов двустороннего сотрудничества.