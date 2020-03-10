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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В Ираке обстреляли базу с американскими военными, есть погибшие

Категория: Новости / Происшествия

В Ираке обстреляли базу с американскими военными, есть погибшие

Иракская военная база Кэмп Таджи, где дислоцированы американские военные, подверглась ракетной атаке вечером 11 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

В результате атаки по меньшей мере три человека были убиты, в том числе два американских солдата, и 10 ранены.

Американские официальные лица, цитируемые СМИ, заявили в среду, что еще одним из погибших был гражданин Великобритании.

По словам иракского военного командира, ракетная атака стала 22-й по счету против американских военных интересов в стране с конца октября.

Американский военный представитель США в Ираке полковник армии США Майлс Каггинс заявил в Твиттере, что более 15 небольших ракет поразили базу, но не предоставил никаких дополнительных подробностей.



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